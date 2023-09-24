اليابان تبدأ محادثات اليوم لتخزين ثاني أكسيد الكربون بماليزيا

من المقرر أن تبدأ اليابان محادثات من أجل تخزين ثاني أكسيد الكربون في ماليزيا، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيكي"، دون أن تذكر تفاصيل بشأن مصدر حصولها على تلك المعلومات.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأحد، بأنه من المتوقع أن يجتمع وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، مع مسؤولين تنفيذيين من شركة النفط الماليزية الحكومية "بتروناس"، في مؤتمر سيبدأ يوم غد الاثنين باليابان، حيث سيتم توقيع مذكرة بشأن المشروع.

ويشار إلى أنها المحاولة الأولى من جانب اليابان، التي تسعى لكي تكون محايدة للكربون بحلول عام 2050، لنقل وتخزين الانبعاثات إلى الخارج، حيث تهدف إلى البدء في ذلك في عام 2028.

وذكرت صحيفة "نيكي" أن الخطة تنص على تخزين ما يتراوح بين 120 إلى 240 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا تحت الأرض، وهو ما يعادل ما يتراوح بين 10% و20% من الناتج الحالي.