نادي سينما دار الأوبرا يعرض فيلم جروب الماميز الأربعاء المقبل

يستعد نادي سينما دار الأوبرا المصرية بالقاهرة لبداية موسمه السينمائي بعرض فيلم "جروب الماميز" وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجارى، في تمام الساعة السابعة مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا.

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى، حيث يجمع جروب للواتس آب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعانى اثنتان منهما من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر صديقتهم الثالثة ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهى أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزى، دارين حداد، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.

ويتبع عرض فيلم "جروب الماميز" ندوة مع الجمهور بحضور الكاتبة غادة عبد العال والمخرج عمرو صلاح وتدير اللقاء الدكتورة هبه حمزة.