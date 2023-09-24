تعرض يوفنتوس لهزيمة قاسية 2 /4 على ملعب مضيفه ساسولو اليوم السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم... في الوقت الذي اقتسم فيه ميلان الصدارة مع إنتر ميلان بفضل فوزه على ضيفه هيلاس فيرونا 1 /صفر.

وفي المباراة الأولى، تقدم ساسولو بهدف في الدقيقة 13 عن طريق أرماند لوريونت لكن يوفنتوس أدرك التعادل بنيران صديقة، بهدف سجله ماتياس فينا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21 قبل أن يحرز دومينيكو بيراردي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني أدرك فيدريكو كييزا التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 78 ثم سجل اندريا بينامونتي الهدف الثالث لساسولو في الدقيقة 82 قبل أن يسجل فيدريكو جاتي الهدف الرابع لساسولو بالخطأ في مرماه في الثواني الأخيرة.

وتلقى يوفنتوس هزيمته الأولى هذا الموسم ليتوقف رصيده عند عشر نقاط في المركز الرابع في الوقت الذي سجل ساسولو فوزه الثاني ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر.

وعلى ملعب سان سيرو، يدين ميلان بالفضل في هذا الفوز لنجمه البرتغالي رافاييل لياو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة ليقتسم الصدارة مع إنتر ميلان.

وبإمكان إنتر ميلان أن يبتعد بالصدارة من خلال المواجهة التي تجمعه غدا الأحد بمضيفه إمبولي.

واستعاد ميلان إتزانه بعد خسارته القاسية أمام إنتر ميلان 1 /5 في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي ثم تعادله السلبي مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.