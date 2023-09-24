رد الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، على الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الخاصة بـ «الفاترينات» الفارغة بالمتحف المصري الكبير بمنطقة التحرير، مؤكدا أنه مشهد مؤقت ويتم العمل على تغييره.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أن هناك تطويرا شاملا في المتحف، إلى جانب إعادة الحديقة المتحفية لما كانت عليه، منوها بأنه ستتم استعادة النباتات التاريخية «البردي واللوتس» خاصة وأنهما يميزان الحضارة المصرية.

ولفت إلى أن تكلفة التطوير والصيانة للمتحف المصري بالتحرير تصل إلى 3 مليارات جنيه، وذلك بما يتناسب مع القيمة الكبيرة للمتحف المصري الكبير، مؤكدا أن الوزارة تهتم به كثيرا وبتطوير لمنظومة العرض المتحفي.

وذكر أن هناك تباطؤا من المشغل، وهو ما دفع وزير السياحة لتشكيل لجنة متابعة لما يحدث من أعمال تطوير بالمتحف، لافتا إلى أن فكرة إغلاق المتحف لحين الانتهاء من أعمال التطوير صعبة تطبيقها، حتى لا تتم إزالة أو تلاشي المتحف من ذاكرة المصريين أو الأجانب كما حدث قبل ذلك في المتحف الروماني، ومن ثم يتم العمل بالمتحف بشكل تدريجي.