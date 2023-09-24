روسيا: اقتراحات الأمم المتحدة باستعادة اتفاق الحبوب غير واقعية

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وصفت روسيا اقتراحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باستعادة الاتفاق الذي تم إبرامه لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الغزو الروسي المستمر بأنه "غير واقعي ببساطة".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في خطابه في المناقشة العامة للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت: "إننا لا نرفضها. إنها ببساطة، غير واقعية".

وذكر لافروف لمندوبي الأمم المتحدة في نيويورك: "لا يمكن تنفيذها بحد ذاتها".

وشنت روسيا غزوا شاملا على أوكرانيا في فبراير 2022 شمل حصارا بحريا للموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.

وتفاوضت الأمم المتحدة وتركيا على اتفاق دولي لإتاحة وصول صادارت المنتجات الزراعية الأوكرانية للأسواق العالمية من ثلاثة موانئ، لكن موسكو رفضت تمديد الاتفاق في يوليو الماضى .

وتضمن الاتفاق الأصلي اتفاقا مع روسيا لتسهيل تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية، إلا أن موسكو اشتكت مرارا من عدم الإلتزام بهذا الجزء من الاتفاق، وهو الأمر الذي شدد عليه لافروف مجددا في كلمته اليوم السبت.

ومنذ أسابيع قليلة، حاول جوتيريش تقديم تنازلات لإحياء الاتفاق واقترح في خطاب إلى لافروف أن يتم إعادة روسيا مجددا إلى نظام "سويفت" الدولي للمدفوعات، عن طريق إنشاء فرع للبنك الزراعي الروسي لمدفوعات معينة.

كما تحدث خطاب جوتيريش عن فك تجميد الأصول المجمدة التابعة لشركات الأسمدة في أوروبا والسماح للسفن الروسية بدخول الموانئ الأوروبية.