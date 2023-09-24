ثلاثة فصائل فلسطينية تؤكد على تصعيد المقاومة الشاملة ضد إسرائيل

أكدت ثلاثة فصائل فلسطينية اليوم الأحد، على "تصعيد المقاومة الشاملة على رأسها المقاومة المسلحة" ضد إسرائيل.

وعبرت حركتا "حماس" والجهاد الإسلاميتان والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان مشترك عقب اجتماع ثلاثي في بيروت، عن "الاعتزام بالمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية، ودور المقاومين في التصدي لجرائم الاحتلال، وإفشال المخططات الإجرامية لإسرائيل".

وبحسب البيان ناقشت الفصائل الثلاثة "سبل مواجهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد خاصة تهديدات الاحتلال بتنفيذ اغتيالات ومواصلة الاقتحامات، واستمرار سياسة الضم والاستيطان والعدوان على مدينة القدس".

وأكد على "أهمية تصعيد المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال وتعزيز كل أشكال التنسيق بين القوى الثلاث في القضايا كافة، واستمرار الوحدة الميدانية مع كل المقاومين للتصدي للعدوان".

واعتبر البيان أن "دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، ينبغي التصدي لها والرد عليها بكل قوة".

وأدان البيان "جميع اتفاقات ومساعي تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال واعتباره سقوطاً مدوياً، وخيانة صريحة لدماء شهداء شعبنا وأمتنا العربية، وتنازلاً عن المقدسات".