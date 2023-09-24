أعلن لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، عن استعداد الهلال الأحمر المصري لمد يد العون ودعم جهود الإنقاذ في ليبيا حال تطلب الأمر، مشيرا إلى رفع غرقة العمليات حالة الاستعداد؛ لمواجهة أي تداعيات طارئة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «CBC» مساء السبت، إلى تلبية الهلال الأحمر المصري جميع المتطلبات الأساسية للأشقاء في ليبيا بصورة مستمرة في ظل استمرار التواصل اليومي لمتابعة آخر المستجدات.

ولفت إلى انتهاء الفرق المصرية من إيصال مساعدات الخيام لإيواء المتضررين، بالإضافة إلى أكياس حفظ الموتى وكذلك المواد الغذائية وحقائب النظافة الشخصية والملابس والأحذية والأغطية في ظل قرب حلول فصل الشتاء.

وأشار إلى تحضير الهلال الأحمر المصري المخزون الكافي من المساعدات الطبية والإنسانية منذ اليوم الأول للكارثة لمواجهة تداعيات الأضرار الناجمة جراء الإعصار، بالإضافة إلى إرسال فرق متخصصة في التعامل مع السيول، وذلك بالتنسيق مع الجهات السيادية في الدولة ووزارة التضامن والدفاع لشحن وإرسال المساعدات.

وأضاف أن الوضع في المناطق المتضررة كارثي وأكبر من قدرات الدول، لافتا دعم القوات المسلحة الأشقاء في ليبيا بمجموعة قوية من فرق الإنقاذ لتقديم المساعدات والدعم بهذا الإطار، فضلا عن استمرار جهود عودة جثامين المصريين الذين سقطوا ضحايا للإعصار إلى الأراضي المصرية بهدف تسليمهم لذويهم.