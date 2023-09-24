 مقتل سائح سنغافوري وإصابة 9 آخرين في سقوط حافلتهم في واد بماليزيا - بوابة الشروق
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مقتل سائح سنغافوري وإصابة 9 آخرين في سقوط حافلتهم في واد بماليزيا

د ب أ
نشر في: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 9:40 م | آخر تحديث: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 9:40 م

لقي سائح من سنغافورة حتفه، وأصيب 9 آخرون عندما انزلقت الحافلة التي تلقهم وسقطت في واد عمقه 6 أمتار، خلال نزولها أحد المنحدرات بجزيرة بينانج الماليزية.

ووفقا لصحيفة" نيوستريتس تايمز" الماليزية، أصيب سائق الحافلة، وهو مواطن ماليزي.

وكانت الحافلة التي تتسع لـ 12 مقعدا تنقل 11 شخصا.

وقال ضابط العمليات "إن برينافاران" من جهاز مكافحة الحرائق والإنقاذ بدائرة "اير بوتيه" في بينانج، إنهم وصلوا إلى مكان الحادث بعد 10 دقائق من تلقيهم مكالمة طوارئ.

وأضاف أنهم وجدوا صعوبة في الوصول إلى التل بسيارات الإطفاء واضطروا إلى صعود التل بالنقالات ومعدات الإنقاذ، ما استغرق منهم 15 دقيقة.

وأوضح أنه عند وصولهم، وجدوا أن الحافلة وعلى متنها 11 شخصا قد سقطت في الوادي.


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