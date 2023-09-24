برنامج الغذاء العالمي: أفغانستان من بين أعلى 10 دول في العالم تعاني من ارتفاع معدل الجوع

ذكر برنامج الغذاء العالمي في أفغانستان أن البلاد احتلت المرتبة الثانية في العالم، بالنسبة للدول التي تواجه الجوع، حيث يعاني أكثر من مليون من سكانها، من معدلات طارئة للجوع.

وأضاف البرنامج في منشور له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن 08ر6 مليون شخص على الأقل في أفغانستان، يواجهون "المرحلة الرابعة" من الجوع، حسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

وقال وحيد الله أماني، أحد المتحدثين باسم البرنامج إن البرنامج اضطر إلى خفض مساعداته من 13 مليونا إلى مليوني دولار.

وأضاف "لقد واجه البرنامج نقصا في الميزانية خلال الشهر الحالي، واضطررنا إلى خفض مليوني دولار أخرى، من قائمة مساعدتنا. وهذا يعني أنه يمكننا أن نساعد فقط ثلاثة ملايين شخص".

لكن الإمارة الإسلامية ذكرت أن نقص ميزانية منظمات الإغاثة، هو بسبب زيادة الفقر في أنحاء العالم.

وبات العالم مهددا بالفقر الآن. ويواجه الغرب ودول أخرى، التي كانت تدعم تلك المنظمات أيضا مشكلات الفقر.

وذكر خبراء الاقتصاد أن معدلات الفقر والبطالة زادت، مقارنة بما كانت عليه من قبل وهناك حاجة إلى أن تواصل دول العالم والمنظمات الدولية مساعداتها لشعب أفغانستان.