سقوط عاطل بحوزته مخدرات وسلاح ناري في الشرقية

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الشرقية القبض على عاطل بحوزته مخدرات وسلاح ناري في الشرقية.



تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية- بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو، فرد محلى، طلقة من ذات العيار، مبلغ مالى).



بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبالغ المالية من حصيلة البيع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.