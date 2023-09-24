مسؤول: الرئيس الكازاخي يزور باكستان لتقوية العلاقات الاقتصادية

قال يرجان كيستافين سفير كازاخستان لدى باكستان اليوم السبت إن الرئيس الكازاخي قاسم- جومارت توكاييف من المقرر أن يزور باكستان في المستقبل القريب لتعزيز العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم السبت.

وزار وفد تجاري كازاخي بقيادة كيستافين الغرفة التجارية والصناعية بإسلام آباد وأبدى اهتماما باستكشاف فرص التجارة والاستثمار في باكستان، بحسب بيان صحفي أصدرته الغرفة التجارية.

ويمثل الوفد قطاعات الأغذية والمشروبات والنفط والغاز والمعادن والأحجار الكريمة والأسمدة والكيماويات والمنسوجات وقطع غيار السيارات وتجارة الجملة والتجزئة.

وقال كيستافين خلال الزيارة إن بلاده ترغب في تعزيز العلاقات التجارية مع باكستان، حيث أن لدى الدولتين فرصا جيدة للتجارة في العديد من المواد.

وأضاف أن وفدا تجاريا من كازاخستان تم تنظيم زيارته إلى باكستان وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات التجارية بين الدولتين.