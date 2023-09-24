سامح عاشور للمعارضة: شاركوا وأعدوا أنفسكم للانتخابات ما بعد المقبلة

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، نقيب المحامين الأسبق، إن هناك عوامل كثيرة تحدد المشهد الانتخابي القادم سواء من قبل المواطنين أو الدولة المصرية، ومنها المشاركة الجماهيرية وكثافتها.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أن الحضور الجماهيري في هذه الانتخابات مهم جدا؛ لأنه حق أصيل لكل مواطن، ويثبت للدولة أن الشعب موجود، أما لو عزف المواطنون عن المشاركة واهملوا هذا الأمر، سيعطى انطباعا لدى الدولة بأن الشعب غير مهتم بهذه الانتخابات.

ولفت إلى أنه يجب التأسيس لديمقراطية حقيقية، لأن مصر ليست أقل من تجارب كثيرة في العالم، منوها بأن الدولة مطلوب منها الإعلان عن كل الإجراءات بإدارة العملية الانتخابية بشفافية ووضوح؛ لضرورة تراجع مشهد المؤسسات الأمنية في هذه الانتخابات، وعدم التضييق على المرشحين أو مندوبيهم.

وعقب: «بلاش نمنع مناديب المرشحين من الدخول للجان أو نقبض عليهم العملية الانتخابية جيدة بلاش تصرفات تسيء للمشهد الانتخابي في الخارج»، مشيدا بقرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لأنها الضمانة المؤسسية لنزاهتها.

ووجه رسالة للرئيس السيسي، قائلا: «الفترة الأخيرة لأي رئيس دولة تؤهله لوضع محددات وأسس هائلة للمستقبل والبناء عليها، مصر أعطتك ما يلزم من حب وامتنان شعبي الفترة السابقة والآن عليك رد ذلك لمصر عبر التأسيس للمستقبل».

كما وجه حديثه للمعارضة: «شاركوا وتعلموا وأعدوا أنفسكم للانتخابات ما بعد المقبلة ليكون لديكم فكر ومشروع وأمامكم انتخابات برلمانية ومحلية أيضا».