إيران والمالديف تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما

أعلنت إيران وجمهورية المالديف، عبر بيان مشترك، عن التوصل الى اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" بأنه في أعقاب الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 على هامش اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره المالديفي أحمد خليل، فقد أعلن الجانبان عن اتفاق البلدين على استعادة العلاقات الدبلوماسية وبما يخدم مصالح وتطلعات شعبيهما.

وأشار البيان أيضا إلى أن البلدين اتفقا على توسيع العلاقات الثنائية وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والسيادة والمساواة والمصالح المشتركة والتعايش السلمي.

كما اتفقت إيران والمالديف، بحسب البيان، على تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات ومنها الاستثمارات والتجارة وتبادل الزيارات بين الشعبين والعلوم والابتكارات التقنية.