تركيا تدين الإعتداءات على القرآن الكريم في هولندا

أدانت تركيا يوم السبت " الاعتداءات الاستفزازية" على القرآن الكريم أمام سفارات الدول الإسلامية، بما في ذلك السفارة التركية في هولندا، وفقا لبيان صادر عن الخارجية التركية يوم السبت.

وجاء في بيان الوزارة "ندين انتشار هذه الإعتداءات الاستفزازية التي تهدف إلى إهانة ديننا ومؤمنيه، في الدول الأوروبية حيث يجري التسامح معها، وأنه يجري السماح بأفعال الكراهية تلك تحت ستار حرية التعبير"، وفقا للموقع الرسمي للخارجية التركية.

وذكر البيان أنه يتعين الآن على الدول التي تحدث فيها تلك "الهجمات" اتخاذ إجراءات فعالة ضد هذه الاستفزازات التي تعتبرها الأمم المتحدة كراهية دينية وانتهاكا للقانون الدولي.

ودعت الوزارة السلطات الهولندية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكب الواقعة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث.

وأضاف البيان أن "تركيا ستواصل معركتها ضد هذه العقلية المريضة والقائمة على الكراهية بكل تصميم على كل منصة".

وأشارت تقارير إلى أن إدوين فاجنسفيلد، زعيم منظمة "الوطنيون الأوروبيون ضد أسلمة الغرب" المعادية للإسلام، قد مزق المصحف الشريف في هولندا يوم السبت.

وخلال احتجاجاته طوال يوم السبت في مدينة لاهاي، مزق فاجنسفيلد نسخا من المصحف أمام سفارات تركيا وباكستان وإندونيسيا.