قال حسين لبيب، المرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يملك خطة للنهوض بالقلعة البيضاء خلال 18 شهرًا فقط، مشيرًا أن عقود لاعبي الفريق سيُعاد تقييمها في الفترة القادمة.

وأضاف لبيب في تصريحات تليفزيونية: «بعض عقود اللاعبين مبالغ فيها بشكل كبير، وهذا الأمر يزيد من ديون النادي، ولابد من أن يعاد تقييم العقود من جديد».

وتابع: «نادي الزمالك لم يمتلك إدارة تسويق في الفترة الماضية، ولذلك عقود الرعاية كانت أقل بكثير من الأهلي، وسنعمل في القادم على ملف التسويق والحصول على عقود رعاية كبيرة للنادي».

وأكمل لبيب: «أتحفظ تمامًا على قناة الزمالك، ويجب أن يحدث تغيير شكلاً وموضوعًا ويجب الاستفادة من القامات الإعلامية التابعة للنادي، لوضع أسس تسير عليها القناة».

وأتم: «هناك خطة للنهوض بنادي الزمالك خلال 18 شهرًا فقط، وأعد الجماهير أنه سيكون هناك بداية كيان جديد».