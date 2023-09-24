المحكمة العليا في العراق تقضي بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان لانتهاء دورتها الانتخابية

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأحد، بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان لانتهاء دورتها الانتخابية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وأصدرت المحكمة حكمها بناء على شكوى من سروة عبد الواحد، وهي رئيسة كتلة الجيل الجديد بمجلس النواب العراقي، تطعن في شرعية عمل مجالس المحافظات بإقليم كردستان العراق بعد أن انتهت فترتها القانونية قبل عدة سنوات وبات يتعين إجراء انتخابات لاختيار مجالس جديدة.

وقالت سروة بحسابها على منصة إكس (تويتر سابقا) إن المحكمة قضت بعدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في كردستان العراق.

وأضافت: "هذه المجالس تتسلم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق".