غرفة الصناعة والتجارة الألمانية: زيادة رسم مرور الشاحنات تهدد شركات النقل

أفادت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية بأن زيادة رسم مرور الشاحنات على الطرق ستسبب أزمة للعديد من شركات الشحن.

وفي تصريحات لمجلة "فيرتشافتس فوخه" الألمانية الاقتصادية، قال رئيس الغرفة بيتر أدريان:" نتلقى يوميا اتصالات من منظمة الغرفة تحذرنا من انهيار العديد من شركات النقل ولاسيما الشركات المتوسطة".

وذكر أدريان أن الزيادة المقررة بحلول مطلع ديسمبر والتي ستدر نحو 7.6 مليار يورو إضافية سنويا ستزيد من أعباء قطاع النقل، وقال إن هذا الأمر سيؤدي من وجهة نظر الغرفة إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير بالنسبة لعملاء الشحن والمستهلكين النهائيين.

يذكر أن الحكومة الألمانية تعتزم رفع رسم ثاني أكسيد الكربون على الشاحنات اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل وذلك بغرض خلق محفزات لاقتناء شاحنات صديقة للمناخ.

ومن المنتظر إعفاء الشاحنات الخالية من الانبعاثات، التي لا يوجد منها سوى عدد قليل نسبيا، من هذا الرسم حتى نهاية عام 2025.

واعتبارا من يوليو من العام المقبل سيتم تخفيض الحد الأدنى للوزن الذي يبدأ من عنده فرض رسم الشاحنات من 7.5 طن إلى وزن إجمالي مسموح به بمقدار 3.5 طن.

وتعتزم الحكومة إعفاء شركات الأعمال الحرفية من هذا الإجراء.