سامح عاشور: حسمت قراري بالترشح لنقيب المحامين وسأستقيل من عضوية الشيوخ

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين الأسبق، إنه حسم موقفه من الترشح على مقعد النقيب في الانتخابات المقبلة، وذلك بعد ما وصلت إليه النقابة والمحامون لأوضاع سيئة للغاية.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أنه سوف يستقيل من عضوية مجلس الشيوخ، حتى يتثنى له خوض انتخابات نقابة المحامين، لافتا إلى أن النقابة وصلت مؤخرا لوضع سيئ، ولا بد من إعادتها لدورها الطبيعي في المجتمع، دون أن تكون مؤثرة على المستوى المجتمعي وتؤثر به.

وذكر أن موعد الانتخابات سيكون في شهري فبراير أو مارس، ويجب أن تتم قبل حلول 18 مارس، منوها بأن هناك عدة قضايا في أولوياته متمثلة في استعادة غرف المحامين في المحاكم التي أخذت في بعض المواقع، الأمر الذي قد يسبب عداء غير مبرر بين المحامين والقضاة.

وكذلك أزمة الفاتورة الإلكترونية، والانتهاء من أكاديمية نقابة المحامين المعطلة على مدار أربع سنوات، والتي سيكون دورها الرئيسي تأهيل خريجي كلية الحقوق، وحتى تكون الممر الذي يجب أن يعبره أي خريج وحاصل على ليساس الحقوق، كشرط لدخوله النقابة بعد اختيار عدة اختبارات.