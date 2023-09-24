شعبة الخضراوات: أسعار البصل مبالغ فيها ولا يمكن التنبؤ بها بعد وقف التصدير

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن قرار وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، يساعد على زيادة المعروض في الأسواق، الأمر الذي يؤدي إلى اتزان وثبات في الأسعار، ومن ثم انخفاضها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، أنه نادى سابقًا بإرجاء عمليات تصدير البصل إلى المواسم المقبلة، من أجل إحداث توازن في الأسواق.

ونوه أنه أشار إلى وجود مشكلة في محصول البصل، وتدنٍ في المساحات المزروعة وعدم اتزان في السوق، منذ ما يزيد عن شهر ونصف، وهو ما دفعه إلى المطالبة بإرجاء عمليات التصدير.

ونفى إمكانية التنبؤ بسعر البصل، حتى بعد تطبيق قرار وقف التصدير، معقبًا: «منذ 3 أيام صرحت بأن لدينا بداية انخفاض في سعر الطماطم سينعكس على الأسواق؛ بسبب إنتاج الموسم الجديد، لكن قلة المساحات المزروعة والتغيرات المناخية أثرت على كل المنتجات الزراعية».

ولفت إلى أن «الطماطم والبطاطس والبصل 3 سلع استراتيجية، لا يستطيع أي بيت مصري الاستغناء عنهم»، مؤكدًا أن الشعبة غير راضية عن الأسعار المُبالغ فيها، وأن الدولة انحازت لمصلحة الفقير بإصدارها القرار الأخير.