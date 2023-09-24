كشف سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، نقيب المحامين الأسبق، عن أبرز الملفات التي ستكون أمام الفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي الملف الاقتصادي وملف سد النهضة وملف المخاطر المحيطة بمصر، مؤكدا أن الاقتصاد هو الملف الأصعب.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أن أصعب ملف هو الاقتصاد المتعلق بالتنمية الحقيقية والمعالجة للآثار السلبية للتعامل مع صندوق النقد الدولي، منوها بأن الدولة فكرت في هذا الأمر، بانضمامها لبريكس؛ من أجل الخروج من النظام الاقتصادي المندرج تحت ولاية النظام الاقتصادي الواحد.

ولفت إلى أن هذا انضمام مصر لـ «بريكس»، سيساهم في التخفيف من الضغوط الاقتصادية، خاصة وأن مصر مستهدفة حتى تبقى ضعيفة ولتقزيم دورها في المنطقة.

وأشار إلى أن الملف الثاني في مرحلة ما بعد الانتخابات سواء كان الفائز الرئيس أو المعارضة هي معالجة الآثار السلبية لسد النهضة، وكيفية معالجتها من خلال ضمن وضع استراتيجية واضحة لهذا الأمر، مضيفا أن الملف الثالث يتلخص في المخاطر المحيطة بالدولة المصرية.

ونوه أن ما يحدث في السودان ومضيق باب المندب، إلى جانب تجويع سوريا ولبنان وإقبالهما على مشروع تقسيم ضخم، فضلا عن الملف الليبي، كل هذا لا يجعل مصر في منأى عما يحدث بالمنطقة، بل يجعلها طول الوقت مستهدفة.

وشدد على أهمية الانتباه الجيد والإدراك الواعي لهذا المشروع الذي يسعى مخططوه، لتقزيم دور مصر، ومحاولة إدخالها في مرحلة جعل الهيمنة لإسرائيل، والتطبيع مع دول ليست ضمن دول المواجهة.