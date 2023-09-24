إسرائيل تعتقل 8 طلبة جامعيين في رام الله بدعوى انتمائهم لحماس

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اعتقل الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، ثمانية طلبة جامعيين من رام الله في الضفة الغربية بدعوى انتمائهم لحركة حماس والتخطيط لشن عمليات.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية داهمت حرم جامعة "بيرزيت" في رام الله واعتقلت أعضاء في مجلس الطلبة ونشطاء في الكتلة الإسلامية التابعة لحماس بينهم رئيس مجلس اتحاد الطلبة.

ونددت إدارة جامعة بيرزيت بالاقتحام واعتقال الطلبة وتخريب الممتلكات، واعتبرت ذلك "انتهاكا كبيرا وواضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية".

من جهتها قالت حركة حماس إن الاعتقالات من داخل حرم جامعة بيرزيت "جريمة جديدة لن تكسر إرادة الحركة الطلابية والجماهير الفلسطينية العريضة المناصرة للمقاومة".

في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إن قواته اعتقلت ثمانية طلبة من جامعة بيرزيت يتبعون لحماس، مشيرا إلى أنه "تم توجيههم من قطاع غزة لتنفيذ عمليات في الوقت القريب وتم ضبط بحوزتهم أسلحة ومعدات وأعلام".

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني فإن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت 13 فلسطينيا خلال حملة دهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللها مواجهات.

من جهة أخرى قالت وسائل إعلام عبرية إن دورية للجيش تعرضت لإطلاق نار قرب طولكرم دون وقوع إصابات.

وأضافت أن مسلحين فتحوا النار تجاه مستوطنة "حيننيت" شمال الضفة الغربية، فيما أطلق مسلحون النار تجاه موقع عسكري في طولكرم دون وقوع إصابات في الحادثتين.