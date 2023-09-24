نائب محافظ سوهاج يناقش مع بعض المسئولين آليات التحول الرقمي

عقد السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة آليات التحول الرقمي بالمحافظة، بحضور عصام الحناوي مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، وحاتم عبد العزيز مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام، وعدد من العاملين بمركز المعلومات، وأعضاء البوابة الإلكترونية، ووحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة.



ونقل نائب المحافظ، تحيات محافظ سوهاج لجميع الحضور، مؤكدًا أهمية التحول الرقمي كاتجاه من اتجاهات الدولة وهدف من أهداف خطة 2030م، لافتا إلى أهمية تدريب العاملين على استخدامات الحاسب الآلي، وتعريفهم بالأطر الحاكمة للتحول الرقمي.



من جانبه تحدث مدير مديرية التنظيم والإدارة عن الأطر القانونية والتنظيمية لوحدة التحول الرقمي المقرر إنشائها بالمحافظة، وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام أهمية التدريب المناسب لكافة العاملين، وخاصة العاملين في مجال المعلومات.



ووجه "القاضي"، بأهمية العمل المستمر للوصول إلى التحول الرقمي الكامل، وتخزين كل البيانات بالقطاعات، واستخراجها لمعاونة متخذ القرار، وطالبي الخدمة المعلوماتية من الحاسب الآلي مباشرة، وصولا إلى صفر استخدام أوراق في العمل الحكومي.