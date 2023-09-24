 إيفرتون يحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بثلاثية في مرمى برينتفورد - بوابة الشروق
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إيفرتون يحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بثلاثية في مرمى برينتفورد

د ب أ
نشر في: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 1:02 ص | آخر تحديث: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 1:02 ص

حقق فريق إيفرتون فوزه الأول في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بعد تفوقه على مضيفه برينتفورد 3 /1، مساء السبت، ضمن منافسات  الجولة السادسة من المسابقة.

وتقدم إيفرتون عن طريق عبد الله دوكوري في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك ماتياس يانسن التعادل لبرينتفورد في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 67 سجل جيمس تاركوفسكي الهدف الثاني لإيفرتون، قبل أن يضيف دومينيك كالفيرت لوين الهدف الثالث في الدقيقة 71.

ورفع إيفرتون، الذي  خسر أربع مباريات وتعادل في واحدة قبل مواجهة اليوم، رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند ست نقاط في المركز الثاني عشر.


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