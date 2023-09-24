أستراليا: مستعدون بشكل أفضل لموسم حرائق الغابات

قال وزير الزراعة الأسترالي موراي وات إن أستراليا، التي حذرت من أن ظروف ظاهرة النينيو ستزيد من مخاطر حرائق الغابات خلال الأشهر المقبلة، أصبحت الآن مستعدة بشكل أفضل لمواجهة الحرائق.

وأضاف وات، لهيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الأحد، إن السلطات عالجت مشكلات التخطيط والموارد التي تم تحديدها في التحقيق بشأن الحرائق الأسترالية في موسم 2019-2020، المعروف باسم "الصيف الأسود"، التي أشعلت 24 مليون هكتار (59 مليون فدان) وأسفرت عن مقتل 33 شخصا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وات "ستكون هناك دائما مخاطر في بلد مثل أستراليا، لكننا بالتأكيد نبذل كل ما في وسعنا للتأهب".

وأضاف وات أنه تم مضاعفة تمويل مكافحة الحرائق من الجو منذ حرائق "الصيف الأسود"، حيث تتوفر الآن نحو 500 طائرة في جميع أنحاء البلاد.