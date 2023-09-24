سكرتير بني سويف يتابع الجهود المنفذة لمواجهة الزيادة السكانية

ترأس السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء حازم عزت، اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان، بحضور نجلاء الصاوي مدير المجلس القومي للسكان ببني سويف "مقرر اللجنة"، وباقي أعضاء اللجنة من مسئولي التضامن والتعليم والصحة والأوقاف والمطرانية، ومركز النيل للإعلام والوحدة الاقتصادية، والشباب والرياضة والزراعة والعمل وتعليم الكبار والمجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.

وناقش السكرتير العام، ما تم تنفيذه من توصيات خلال الاجتماع الأخير للجنة.

وكشفت مدير الفرع، عن تنفيذ التوصيات التي تم إقرارها خلال الاجتماع، والتي تمثلت في إعداد استراتيجية لتدريب رواد العمل السكاني للتدريب على الرسالة الإعلامية بشأن بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة لتنفيذ لقاءات مع السيدات بالقرى الأعلى معدلات للمواليد، بناءً على بيان مركز المعلومات واتخاذ القرار بالمحافظة بجانب الخطة السكانية لمحافظة بني سويف 2023/2024.

وجرى تنفيذ لقاءات تثقيفية لرواد العمل السكاني "رائدات ريفيات - مسئولي المشاركة المجتمعية ومعلمي محو الأمية"، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وهيئة تعليم الكبار ومديريات الشباب والرياضة، والثقافة والصحة والأوقاف والوحدات المحلية والوحدة الاقتصادية بالمحافظة، وتنظيم عدة لقاءات من خلال المجلس القومي للسكان ومركز الإعلام ومديريتي الصحة والأوقاف.

وأشار إلى تدريب أكثر من 500 رائدة ريفية في مراكز بني سويف وناصر والواسطى؛ بهدف إكسابهن مهارات التواصل الفعال في كيفية توصيل الرسالة الإعلامية لتغيير السلوك والممارسات السلبية، من خلال إمدادهم بالمعلومات الطبية والدينية والإعلامية.

ويجري حاليا تنفيذ قوافل سكانية للعاملات بالمصانع بمنطقة شرق النيل، بالتنسيق مع مديرية العمل والصحة والمجلس القومي للسكان، وفقًا لخطة العمل في هذا الملف الحيوي، وإعداد قاعدة بيانات للمصانع الأعلى كثافة بالسيدات، وتوفير سيارة من المحافظة لتنفيذ أنشطة الخطة العاجلة لتنظيم الأسرة.

وتضمن الاجتماع، عرض ما تم تنفيذه من إنجازات خطة القرى الأعلى في معدل المواليد.

ووجهت مديرية الصحة، 9 قوافل علاجية تضمنت عيادات تنظيم الأسرة بعدد من قرى المحافظة، وتنفيذ أكثر من 92 ألف زيارة منزلية.

ونظمت مديرية التضامن، أكثر من 64 ألف زيارة من خلال الرائدات الريفيات.

ونفذت جمعية تنظيم الأسرة، 9 قوافل وألف زيارة، بالإضافة إلى ما يقرب من 10 آلاف ندوة تثقيفية شارك فيها كل من الصحة والتضامن والشباب والرياضة وتعليم الكبار والإعلام والزراعة والمجلس القومي للمرأة والتربية السكانية ووحدة تكافؤ الفرص والأوقاف والثقافة ومديرية العمل.

جاء ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.