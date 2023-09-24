سؤال برلماني للحكومة بشأن تأخر تطبيق قرار وقف تصدير البصل

النائب هشام حسين يتقدم بسؤال للحكومة بشأن ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة



تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للحكومة بشأن تعطيل قرار وقف تصدير البصل حتى أول أكتوبر.

وقال داود في سؤاله البرلماني: "بعد أن انتبهت الحكومة متأخرة كعادتها لأزمة إرتفاع أسعار البصل بالأسواق حتى وصل سعر الكيلو الواحد لثلاثون جنيها فى سابقة هى الأولى بالتاريخ، جاء قرار الحكومة بوقف تصدير البصل الأمر الذى توقعنا معه انخفاض الأسعار وهو ما لم يحدث".

وأضاف: "بالبحث وراء ذلك تبين أن القرار أرجئ للتنفيذ للأول من أكتوبر وهو ما يتضح معه تردد الحكومة و خضوعها للضغوط و تراجع مصلحة الشعب أمام الحكومة وتقديم المصالح الضيقة للمصدرين".

وأوضح أن البرلمان فى غير دور الانعقاد العادى فلا يتاح للنائب من وسائل الرقابة سوى السؤال البرلمانى طبقا للدستور واللائحة، الأمر الذي حدا به للتقدم بسؤاله هذا للحكومة عن أسباب التراجع و تأخير تطبيق قرار وقف تصدير البصل حتى أول أكتوبر.

في سياق متصل، تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال إلي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من وزير الزراعة ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع أسعار الخضروات.

وقال حسين في سؤاله البرلماني: شهدت الأيام الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في أسعار جميع أصناف الخضروات بالأسواق، وهو ما تسبب في وضع أعباء مالية جديدة على جميع المواطنين.

وأضاف: يأتى ذلك الارتفاع في أسعار الخضروات، دون أي مبرر أو إعلان رسمي بشأنه، كما أنه يأتي في ظل وجود حجم كبير من الإنتاج المحلى من أغلب تلك الأصناف، بل وتصدر مصر أيضا أصناف من الخضروات والفواكه، مثل البصل والخضراوات والفواكه المجمدة مثل الفراولة، ما يعنى أن لدينا وفرة في الإنتاج المحلى منها.

وتابع عضو مجلس النواب: الأمر الذى يتطلب وجود تفسيرات الحكومة لارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بشكل مبالغ فيه، للدرجة التي جعلت الأسر المصرية تستغنى عن شراء الفواكه، وتقليل الخضروات، وذلك بعدما توقفت عن شراء اللحوم والدواجن بعد ارتفاع أسعارها، وكذلك منتجات الألبان.

وطالب حسين بضرورة وجود خطة او خريطة للتوازن بين حجم التصدير وحجم الاستهلاك المحلى، حتى لا يتسبب التصدير في ارتفاع الأسعار المحلية.

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، في الفترة الأخيرة بإحكام الرقابة على أسعار جميع أنواع الخضر والفاكهة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، فى ظل ما وصفوه بـ«الزيادات الجنونية» فى أسعارها.

وتقدم النائب محمود قاسم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بسؤال برلمانى، موجه إلى الحكومة بصفة عامة ووزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الاراضى والتنمية المحلية، بإحكام الرقابة على أسعار الخضر والفاكهة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.

كما تقدمت النائبة ريهام عبدالنبى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسؤال برلمانى لرئيس الوزراء ووزير التموين، حول استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخضراوات فى الأسواق بشكل متزايد.

وطالبت النائبة الحكومة بالإجابة على أسباب هذه الزيادات وطرق مواجهة ارتفاع الأسعار، ولماذا ضعفت الرقابة الحكومية على أسعار السلع الأساسية وتركت المواطن فريسة لجشع التجار؟.

وأكدت النائبة ريهام عبدالنبى، أن من واجب الحكومة تقديم تفسيرات وإجابات حول سبب استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إذ إن المواطن المصرى يعانى منذ سنوات من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر دون توقف رغم استقرار سعر الصرف وعدم حدوث أزمات أخرى.