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أفادت تقارير إعلامية في المغرب بأن نحو 44 طالبا وطالبة تم نقلهم إلى قسم الطوارئ في مستشفى ابن سينا في العاصمة الرباط (السويسي) إثر تعرضهم لتسمم غذائي جماعي.



وقال موقع "هسبريس" إن الطلاب الذي تعرضوا للتسمم يوم الأحد يدرسون بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات.

وأضاف أن حالة من الاستنفار عاشها المعهد الوطني للبريد والمواصلات جراء المغص الحاد الذي أصاب عشرات الطلبة وظهور أعراض صحية مفاجئة.

وذكر المصدر أن 34 طالبا غادروا المستشفى على الفور بينما بقي 10 آخرون لتلقي العلاج.

ويشتبه الطلبة المصابون بهذا المغص في وجبة عشاء تناولوها داخل مطعم المعهد تشمل الدجاج.

وأوضح موقع "هسبريس" أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادثة.