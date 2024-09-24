إبراهيم عيسى: الهجرة غير الشرعية أحد مآزق الأزمة اقتصادية الطاحنة التي تحدق بنا

شدد الإعلامي إبراهيم عيسى، على ضرورة التمييز بين اللجوء، الذي يلزمنا احترامه إنسانيا وقانونيا، وبين الهجرة غير الشرعية التي تمثل ضغطا كبيرا على مصر في ظل أزمتها الاقتصادية.

وقال خلال برنامجه "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الإثنين، إن مصر كغيرها ملزمة قانونيا ودستوريا، ووفقا للقانون الدولي؛ باستقبال اللاجئين ومساعدتهم، مؤكدا: "هذا الأمر غير قابل للنقاش سواء كدولة أو مواطن.. عندما يلجأ إليك أحد فأنت مطالب بالاستجابة تماما".

وأشار إلى أن غضب قطاعات واسعة من المصريين ينبع من السماح بالهجرة غير الشرعية، معقبا:" كل النقاش والجدل والغضب والاحتجاج المشروع لدى قطاعات واسعة جدًا من المصريين؛ بسبب السماح بالهجرة غير الشرعية التي أدت إلى مزاحمة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، بما يقتضي التوقف من الدولة".

وحذر من أن الهجرة غير الشرعية تفاقم الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قائلا: "واحدة من مآزق وأسباب الضائقة الاقتصادية التي تحدق بنا وتحملق في وجوهنا وحياتنا، وتحكم الحلق على رقابنا -ولكنها ليس سببا وحيدًا أو رئيسًا- هو ربما هذا الفيض من الهجرة غير الشرعية، التي تحمل اقتصادها وسكانها ما لم تمكن دولة في ضائقة اقتصادية أن تتحمله".

وأضاف أنه من غير الممكن إنكار حقيقة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر، متابعا:" لا يستطيع أحد، بمن فيهم المسؤولون، الزعم بأننا لسنا في أزمة اقتصادية، وإذا كنت تريد الحق؛ فنحن في أزمة اقتصادية طاحنة".