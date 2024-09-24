شركة شحن كبرى: من المرجح الاستمرار في الابتعاد عن البحر الأحمر حتى عام 2025

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوشن نتورك إكسبريس" للشحن، جيريمي نيكسون، إن الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر دفعت الشركة إلى توقع حدوث تأخير يستغرق أشهر في تطبيع عمل المسارات.

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن نيكسون قوله اليوم الثلاثاء، على هامش انعقاد مؤتمر "مارين موني" في سنغافورة: "بناء على التطورات الجيوسياسية الحالية في نهاية شهر سبتمبر، يبدو من المرجح جدا أن نستمر في التوجه عبر رأس الرجاء الصالح حتى عام 2025".

جدير بالذكر أن تحويل طريق السفن حول الطرف الجنوبي لأفريقيا لتجنب هجمات المسلحين الحوثيين في البحر الأحمر، أدى إلى ارتفاع الطلب المسبق على الشحن في أمريكا الشمالية بنسبة تزيد على 10% على أساس طن/ميل، ليتجاوز بذلك ضخ إمدادات الحاويات لهذا العام.