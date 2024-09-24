7 شهداء في قصف الاحتلال لخان يونس

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بأن المسعفين انتشلوا جثامين خمسة شهداء، وعددا من الجرحى، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط إسكان القلعة بمدينة خان يونس، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما استشهد شخصان وأصيب 5 آخرين بجروح جراء قصف استهدف منزلا في منطقة التحلية في خان يونس.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة فجر اليوم، على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار على منازل في حيي تل الهوا والصبرة بمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 41455 فلسطينيا، وإصابة 95878 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض