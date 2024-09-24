تركيا: الهجمات الإسرائيلية على لبنان تجر المنطقة بأسرها إلى الفوضى

قالت وزارة الخارجية التركية إن هجمات إسرائيل على لبنان تعد مرحلة جديدة في محاولاتها لجر المنطقة بأسرها إلى الفوضى.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن "الدول التي تدعم إسرائيل دون قيد أو شرط تساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سفك الدماء من أجل مصالحه السياسية"، وفقا لوكالة أنباء (الأناضول) التركية.

وشدد البيان على "ضرورة اتخاذ المؤسسات المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وخاصة مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي، الإجراءات اللازمة دون تأخير".

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين ، ارتفعت حصيلة الشهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على عدة مناطق في البلاد إلى 492 شخصا، فيما أصيب 1645 آخرون.