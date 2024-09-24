كوريا الجنوبية تدرس إجلاء رعاياها وسط الصراع بين إسرائيل وحزب الله

قال دبلوماسي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية تدرس إجلاء مواطنيها المقيمين في لبنان وإسرائيل في حالة الطوارئ، مع استمرار تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن النائب الأول لوزير الخارجية، كيم هونج-كيون، قوله خلال مقابلة تلفزيونية: "لدينا خطط لإجلاء رعايانا في حالة الطوارئ"، مضيفا أن الحكومة تراقب عن كثب الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وحتى يوم الثلاثاء، كان هناك 480 و140 كوريا جنوبيا في إسرائيل ولبنان، على التوالي.

وقال كيم: "إذا تفاقم الوضع، يمكن أن يحدث إغلاق للمطارات أو غير ذلك من الاضطرابات. وننصح رعايانا بشدة بالمغادرة بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة".

وقد اشتدت حدة الصراع الدائر بين إسرائيل وحزب الله منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة قبل عام تقريبا. وفي الآونة الأخيرة، زادت إسرائيل من قصفها لمواقع حزب الله.