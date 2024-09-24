أحمد موسى بعد الإصابات المعوية بأسوان: خلي بالك من العيش

هاجم الإعلامي أحمد موسى، أولئك الذين يشككون في أعداد الإصابات التي أعلنها الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية بشأن النزلات المعوية في أسوان.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: "إيه مصلحته يطلع يقول أرقام غير دقيقة"، معلقا: "ده في ناس بتقول أنهم آلاف الإصابات".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الدولة ومؤسساتها تحركت ولم يتأخر أحد في التعامل مع هذه الأزمة التي تعيشها أسوان، وتم التعامل الفوري.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن نائب رئيس الوزراء- وزير الصحة- خرج في مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، لإعلان تفاصيل مع حدث مع أهالي أسوان، وأوضح أن هناك فيروس تسبب في هذه الإصابات.

واختتم الإعلامي أحمد موسى: "خلي بالك من العيش اللي بتاكله ممكن تكون عليه ذبابة معدية، ولذلك لازم تاخد بالك من كل حاجة تشتريها مكشوفة، من أجل الحفاظ على صحتك".