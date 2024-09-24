المرصد السوري: وحدات حزب الله تغادر سوريا مع تصاعد الاشتباكات مع إسرائيل

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين أن حزب الله يسحب مقاتليه من أجزاء من سوريا مع تعرض الحزب لهجوم عنيف من إسرائيل.

وحزب الله وإيران حليفان رئيسيان للرئيس السوري بشار الأسد ويقاتلان بجانبه منذ إندلاع الحرب الأهلية في عام 2011 .

وقال المرصد السوري إن ميليشيات موالية لإيران تتدفق على مدينة تدمر وسط سوريا والمناطق الصحراوية لتحل محل مقاتلي حزب الله المغادرين.

وأوضح المرصد أن حزب الله أخلى مقره في تدمر وانسحب من المناطق المحيطة. وتردد أنه تم تسليم المقر إلى أعضاء لواء فاطميون الأفغاني. وسيطرت ميليشيات أخرى على مستودعات الأسلحة في المنطقة.

وأضاف المرصد أن وحدات حزب الله في سوريا كانت تتحرك بشكل مفاجئ إلى منطقة الحدود السورية اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب تصاعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

كانت أهداف تابعة لحزب الله قد تعرضت هجمات إسرائيلية اليوم الاثنين وهى الأعنف على لبنان منذ آخر حرب كبرى اندلعت بين إسرائيل وحزب الله، حليف إيران في لبنان، في عام 2006.