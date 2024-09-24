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واصلت البورصة المصرية الاستقرار في المنطقة الحمراء للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الثلاثاء، لكن ظلت الخسائر محدودة، وأن كانت أكبر من أمس.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.5%، ووصل إلى مستوى 30871 نقطة.

واستقر مؤشر البورصة الرئيسي أمس الإثنين، لكنه مال نحو المنطقة الحمراء.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة بنسبة 0.05%، ووصل إلى مستوى 31022 نقطة.

وارتفعت البورصة المصرية في جلسة الأحد بنسبة طفيفة، لكن مكنت المؤشر الرئيسي من تجاوز مستوى ال 31 الف نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.33، ووصل إلى مستوى 31038.4 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد ارتفع بنسبة 1.44%، في الـ4 جلسات للأسبوع الماضي، حيث كانت البورصة عطلة أول الاسبوع (الأحد) بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي.

وأغلقت البورصة الاسبوع الماضي عند مستوى قريب من 31 الف نقطة، حيث سجلت 30937.96 نقطة.