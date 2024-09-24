واي فير لتجارة الأثاث تعتزم بيع سندات مرتفعة العائد بقيمة 700 مليون دولار

قالت مصادر مطلعة إن شركة تجارة الأثاث عبر الإنترنت الأمريكية واي فير، تعتزم اقتراض 700 مليون دولار من سوق السندات عالية المخاطر ومرتفعة العائد لسداد سندات حل أجلها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة أعلنت اعتزامها بيع سندات أجل 2029، حيث يقود بنك الاستثمار جولدمان ساكس جروب عملية الطرح، حيث عقد مؤتمرا مع المستثمرين في نيويورك اليوم الاثنين.

وأشارت بلومبرج إلى أن جولدمان ساكس جروب عقدت اجتماعات سابقة من المستثمرين لتقييم مدى الاهتمام بالاكتتاب في سندات واي فير المنتظرة. وتحتاج واي فير إلى سداد سندات بنحو 870 مليون دولار بنهاية العام الحالي بحسب البيانات، التي جمعتها بلومبرج.

وتطرح واي فير سندات مرتفعة العائد لأول مرة، في ظل الزيادة الكبيرة في طروحات سندات الشركات التي تسعى إلى تجنب أي تقلبات محتملة في السوق مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل والاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة.