ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان الصين عن إجراءات لتحفيز الاقتصاد

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد إعلان السلطات الصينية عن إجراءات مالية ونقدية تستهدف تحفيز الاقتصاد، في الوقت الذي استمر فيه التوتر الجيوسياسي الشديد في الشرق الأوسط بسبب الهجمات الإسرائيلية ضد حزب الله اللبناني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع اليوم إلى أكثر من 74 دولارا للبرميل بعد تراجعه بنسبة 8ر0% أمس، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي من 71 دولارا للبرميل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه بان جونجشينج محافظ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الثلاثاء اعتزام البنك خفض الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية أجل 7 أيام بمقدار 20 نقطة أساس من 7ر1% 5إلى 1ر1%.

قال بان إن الخفض يستهدف دفع سعر الفائدة الأساسي للقروض وسعر الفائدة على الودائع نحو الانخفاض مع الحفاظ على استقرار هامش الفائدة الصافي للبنوك التجارية.

كما أعلن لي يونتسي رئيس الإدارة الوطنية للتنظيم المالي بالصين في مؤتمر صحفي اليوم أن الصين تعتزم زيادة رأس المال من المستوى الأول لستة بنوك تجارية كبرى، مضيفا انه سيتم ضخ هذه الأموال بطريقة منظمة، وبتنسيق مسبق وعلى مراحل.

وقال لي إن الإدارة ستواصل حث البنوك الكبرى على تحسين إدارتها وتعزيز قدرتها على تحقيق تنمية عالية الجودة في إطار قيود رأس المال.

يذكر أن المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني واحتمالات زيادة إنتاج تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط دفع أسعار النقفط إلى التراجع خلال الأسابيع الماضية حيث فقدت الأسعار حوالي 14% من قيمتها خلال الربع الحالي من العام. ولكن الإجراءات التي أعلنها محافظ البنك المركزي الصيني اليوم عززت الآمال في تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط فيه.

وبحلول الساعة الثانية عشرة و14 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 9ر0% إلى 54ر74 دولارا للبرميل تسليم نوفمبر المقبل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% إلى 10ر71 دولارا للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.