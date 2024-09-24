الفيضانات تتسبب في تعطيل حركة السفر بالمملكة المتحدة رغم توقف الأمطار الغزيرة

لا يزال يواجه المسافرون بالمملكة المتحدة مشاكل في حركة السفر بأجزاء من البلاد، اليوم الثلاثاء، على الرغم من توقف هطول الأمطار الغزيرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

وشهدت أجزاء من بيدفوردشاير وأكسفوردشاير ووارويكشاير ونورثهامتونشاير، تسجيل هطول أكثر من 100 ملليمتر من الأمطار خلال آخر 48 ساعة، مع تسجيل 132 ملليمتر في ووبرن ببيدفوردشاير، وهي أكثر من ضعف متوسط كمية ​​تساقط الأمطار خلال شهر سبتمبر، بحسب مكتب الأرصاد الجوية.

ومن جانبها، أصدرت وكالة حماية البيئة 35 تحذيرا من الفيضانات، وهو ما يعني أنه من المتوقع حدوث فيضانات في أنحاء إنجلترا صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة الوطنية للطرق السريعة إنها تتوقع أن يظل الطريق "إيه 421" في بيدفوردشاير مغلقا، اليوم الثلاثاء، في الاتجاهين بين "إيه 6 بيدفورد" و"إم 1 – جيه 13" بالقرب من مارستون موريتين بسبب الفيضانات الشديدة، وأنها "لا تستطيع تقديم جدول زمني لإعادة فتح الطريق".