اليابان: تراجع حالات إساءة معاملة الأطفال بنحو 4 آلاف حالة للسنة المالية 2022

قالت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، إن حالات إساءة معاملة الأطفال التي تعاملت معها مراكز استشارات الأطفال في البلاد في السنة المالية 2022 تراجعت إلى 214843 حالة ، أي أقل بنحو أربعة آلاف حالة من المبلغ عنه في بداية السنة، حسبما أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وتم تحديث الرقم بعد قيام عدد من الحكومات المحلية بتصحيح بياناتها بعد استبعاد حالات تم اعتبارها لاحقا لاتشكل إساءة معاملة للأطفال.

ومع ذلك لا تزال الأعداد الإجمالية في ارتفاع رغم المراجعة التنازلية.

ونقلت كيودو عن مسؤول في وكالة الأطفال والأسر ، التي أبلغت عن البيانات الأولية، قوله إنه :" لا يوجد تغيير في تزايد الحالات (إساءة المعاملة). ونظرا لأهمية عدد الحالات في عملية وضع السياسات، فإننا ندرك ضرورة مراجعة أي أخطاء تم ارتكابها".

وأعلنت الوكالة العام الماضي تعامل مراكز الاستشارات مع 219170 حالة إساءة معاملة للأطفال، بزيادة بلغت 11510 حالات عن السنة المالية 2021 مسجلة رقما قياسيا جديدا منذ بدء تجميع البيانات في السنة المالية 1990.