الصين تعتزم زيادة رؤوس أموال 6 بنوك تجارية كبرى

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قال مسئول صيني اليوم الثلاثاء إن الصين تعتزم زيادة رأس المال من المستوى الأول لستة بنوك تجارية كبرى.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لي يونتسي رئيس الإدارة الوطنية للتنظيم المالي قوله في مؤتمر صحفي اليوم إنه سيتم ضخ هذه الأموال بطريقة منظمة، وبتنسيق مسبق وعلى مراحل.

يذكر أن رأس المال من المستوى الأول يشير إلى رأس المال الأساسي الذي يحتفظ به البنك ضمن احتياطياته المالية بما في ذلك الأسهم العامة والاحتياطيات المعلنة.

وقال لي إن الإدارة ستواصل حث البنوك الكبرى على تحسين إدارتها وتعزيز قدرتها على تحقيق تنمية عالية الجودة في إطار قيود رأس المال.