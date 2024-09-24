شهدت خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم العرض المسرحي "MIND PREY" من بولندا وهو العرض الحادي عشر من عروض مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي مسرح بلا إنتاج، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، وتحمل الدورة الرابعة عشرة اسم النجم أحمد السقا، وتحتضن مدينة الإسكندرية فعليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلي 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 على يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان.

تدور قصة العرض حول جريمة مروعة لزوجة وأم لطفلين تم قتلها، وتم اتهام زوجها آدم المخلص على ما يبدو الرجل لغز يصعب فهمه، ومربك في شهادته ويبدو أنه ليس مدركاً بالظروف المروعة التي وجد نفسه فيها، انضم إلينا في استكشاف العملية المؤلمة للتصالح مع الواقع والأماكن التي ستذهب إليها عقولنا لمحاولة تجنبها. على الرغم من أن هذه المسرحية تستكشف موضوعات ثقيلة تؤثر على حالة الإنسان، إلا أنها مزيج ساحر من الاندفاعات المجردة للكوميديا والدراما والحركة، وأنت صاحب القرار، هل تعتقد ان ادم مذنب؟ أم أن الأمور ليست كما تبدو؟.

وأشار تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك في هذه الدورة من المهرجان 15 عرض، بواقع أربعة عروض مصرية، و11 عرض من 11 دولة خارج مصر وهم ( الأردن، إسبانيا، تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، السعودية)، وتقام العروض علي عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عدد من الورش الهامة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن.