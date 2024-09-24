تحذير إسرائيلي جديد إلى اللبنانيين

جدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحذيره للسكان اللبنانيين بضرورة الابتعاد عن أماكن ومباني حزب الله، مشيرًا إلى استمراره في شن الغارات عليها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «إذا كنتم تتواجدون بالقرب أو داخل مباني لحزب الله أو تلك التي يستخدمها لتخزين الأسلحة، عليكم الابتعاد عن تلك المباني لمسافة لا تقل عن كيلومتر أو إلى خارج القرية فورًا، كل من يتواجد بجوار عناصر حزب الله يعرض نفسه للخطر».

وتعرض لبنان ظهر اليوم الثلاثاء، لموجة جديدة من القصف الإسرائيلي؛ الذي استهدف بلدات في الجنوب والبقاع، بينها: الزرارية ومركبا وطورا وبرعشيت والعاقبية.

فيما تعرضت لليوم الثاني على التوالي الناصرة والعفولة والأغوار وكريات شمونة وقواعد عسكرية إسرائيلية لقصف صاروخي مكثف من حزب الله.