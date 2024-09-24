وزير الخارجية يلتقي نظيرته السلفادورية

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التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع "أليكساندرا هيل تينوكو" وزيرة خارجية السلفادور، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعرب عبد العاطي، عن اعتزاز مصر بالعلاقات مع السلفادور، والتطلع إلى العمل على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه ليشمل كافة المجالات، وعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين خلال العام الجاري في القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي

وأكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات أخري مثل الزراعة، والمنسوجات، والثروة الحيوانية، وصناعة الأدوية، والسياحة.

أبرز وزير الخارجية الجهود المصرية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإمكانية استفادة الجانب السلفادوري من الفرص الواعدة للاستثمار في مصر.

.واتفق الوزيران خلال اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي على ضوء تقارب وجهات النظر بين البلدين بشأنها.