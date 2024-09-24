ستارمر يدلي بأول خطاب له في مؤتمر حزب العمال بعد توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا

يعتزم رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، أن يقول للبريطانيين أن هناك "ضوءا في نهاية هذا النفق" ولكن عليهم أن يتحدوا في " المعركة المشتركة" لمواجهة ضغوطات صعبة قصيرة المدى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي. ايه. ميديا) أن ستارمز سوف يقول في أول خطاب له بمؤتمر حزب العمال بعد توليه منصبه إنه يريد أن يبني "بريطانيا جديدة" تشهد تسجيل نمو اقتصادي أسرع وتقليص قوائم الانتظار في المستشفيات وتوفير شوارع آمنة.

ولكنه سيحذر من أنه لا توجد جلول سهلة، كما أنه سيقول إنه لا يستطيع أن يقدم "أملا زائفا" بشأن التحديات المستقبلية.