وزير الخارجية يلتقي بوزير خارجية طاجيكستان

التقي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الإثنين، بـ«سراج الدين مهر الدين» وزير خارجية جمهورية طاجيكستان على هامش فعاليات الشق رفيع المستوي للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأعرب وزير الخارجية، عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك في شتى مجالات التعاون الثنائي، خاصة على الصعيد التجاري والاستثماري، وفي مجالات التعليم وبناء القدرات وغيرها، وعقد لجنة التشاور السياسي في أقرب وقت. وأشار إلى المنح التي يقدمها الأزهر الشريف والتي يمكن الجانب الطاجيكي الاستفادة منها، فضلًا عن تشدين برامج ودورات تدريبية مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المختلفة.

كما عبر وزير الخارجية عن رغبة مصر في استمرار التنسيق المشترك بشأن قضايا البيئة والمياه، مشيدًا بالدور القيادي الذي قامت به طاجيكستان لمؤتمر الأمم المتحدة التاريخي حول المياه الذي عقد عام ٢٠٢٣ والتعاون الذي قام به وفدا البلدين في نيويورك لاخراج هذا المؤتمر على نحو ناجح لتطوير أجندة المياه الدولية.



وأشار «عبدالعاطي»، إلى توافق الرؤي بين البلدين بالنسبة ضرورة مكافحة الارهاب والتطرف والجريمة المنظمة، وما تشكله من خطورة بالغة على السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون مع طاجيكستان في مجال مكافحة الإرهاب والفكر والايديولوجيات المتطرفة اخذا في الاعتبار الخبرة الواسعة التي تتمتع بها مصر ذات الصلة.

واتفق الوزيران على تكثيف التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي على ضوء تقارب وجهات النظر بين البلدين في هذا الصدد.