كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على تطوير القوات المسلحة، وتسليح الجيش بأحدث المعدات.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لديها أحدث منظومة عسكرية قتالية متعددة المهام.

وقال إنه كان ولا زال وسيظل يقول على جماعة الإخوان الإرهابية بأنهم خونة وأعداء، حيث إنهم هاجموا مصر عندما شرعت في تسليح جيشها وإبرام صفقات السلاح.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي عندما اهتم بتطوير قدرات الجيش وهو وزير دفاع كانت لديه قراءة لمسرح الأحداث القادم، وكانت رؤيته صائبة.

وأشار إلى أن أجهزة الاستخبارات الدولية تتابع مصر وهي تطور قدراتها العسكرية وهي تتوجه لدعم جيش الصومال الشقيق، وتؤهله للحفاظ على أراضيه ضد الأطماع الخارجية والجماعات الإرهابية الموجودة في المنطقة المحيطة به.

واستطرد أن مصر لها جيش يحميها ويحمي حدودها وشعبها ومقدراته، قائلا: "سيبوا اللي يرغي يرغي، والناس اللي تحب الجعجعة، فهم من قالوا هنروح للقدس شهداء بالملايين وهيشيلوا إسرائيل"، معلقا: "في حد يقدر يقول على مصر أو جيشها حاجة؟!".