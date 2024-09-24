العثور على أكثر من 24 مهاجرا أحياء بعد اختفائهم بالقرب من جزيرة يونانية

قالت السلطات اليونانية اليوم الثلاثاء إنه تم العثور على أكثر من 24 مهاجرا أحياء، بعد اختفائهم عقب وقوع حادث لقاربهم بالقرب من جزيرة ساموس .

ونقلت صحيفة كاثيميريني عن قوات خفر السواحل إن الـ26 مهاجرا تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ، عندما كان يبحث عنهم رجال الإنقاذ في البحر.

مع ذلك، لم ينج جميع المهاجرين. وقال أفراد خفر السواحل إنه تم انتشال جثث ثلاث سيدات وفتاة.

ويتواصل البحث بالقرب من ساموس، حيث تتضارب تصريحات المهاجرين بشأن العدد الحقيقي للركاب الذين كانوا على متن قارب مطاطي صغير ومزدحم.

وتم إلقاء القبض على أحد المهاجرين بصفته مهرب مشتبه به عقب أن تعرف عليه بقية الركاب. وتم نقل المهاجرين الآن إلى مركز استقبال بالجزيرة.