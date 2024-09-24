الجزائر تدعو إلى إطلاق مسار جدي لإعادة التوازن المفقود في منظومة العلاقات الدولية

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الاثنين على حتمية إطلاق مسار جدي لإعادة التوازن المفقود في منظومة العلاقات الدولية بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في "قمة المستقبل" ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون، قال الوزير إن "الجزائر تثمن عاليا الزخم الإيجابي الذي صاحب انعقاد هذه القمة والذي يعكس الأمل في أن تستعيد الأمم المتحدة دورها كإطار جامع للتوافقات الضرورية بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات العالمية".



وأضاف أن "العالم اليوم في حاجة ماسة إلى تحرك جماعي لتدارك خطورة الأزمات الراهنة، سواء كانت متعلقة بالحروب المتفاقمة أو الفوارق التنموية المتزايدة أو التهديدات المناخية غير المسبوقة"، مشيرا إلى أن الجزائر تعتبر أن نتائج القمة تمثل خطوة هامة نحو مواجهة هذه التحديات.

وشدد أحمد عطاف على أن "غياب التوازن في منظومة العلاقات الدولية يعد من أبرز أسباب التوترات والاضطرابات التي تصاحب حوكمة العلاقات الدولية، خاصة مع تهميش الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية في مجلس الأمن والمؤسسات المالية الدولية".

ودعا وزير الخارجية إلى "إصلاحات عميقة تضمن استمرارية الأمم المتحدة وقدرتها على التكيف مع التحديات الراهنة بما يعيد دورها الحيوي كقلب نابض للدبلوماسية العالمية والعمل متعدد الأطراف".

وأكد أن "الجزائر ملتزمة بدعم هذه الجهود والمساهمة في تعزيز العمل الدولي المشترك لتحقيق السلام والتنمية المستدامة".

وأشاد الوزير في ختام كلمته "بالزخم الذي أحدثته القمة"، مؤكدا أن الجزائر ستظل شريكا فاعلا في الدفع نحو إصلاح منظومة العلاقات الدولية بما يخدم مصالح الدول النامية ويعزز الاستقرار العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن القمة انعقدت بمشاركة واسعة من قادة العالم وممثلي المنظمات الدولية حيث تركزت النقاشات على التحديات العالمية المتزايدة والحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي لمعالجتها.