باكستان: حظر استخدام ضباط وموظفي شرطة العاصمة وسائل التواصل دون إذن

أصدر المفتش العام لشرطة العاصمة الباكستانية إسلام أباد، سيد علي ناصر رضوي مذكرة اليوم الثلاثاء، بمنع ضباط الشرطة والمسئولين في إقليم العاصمة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن أي آراء لهم أو مشاركتهم المحتوى على تلك المنصات دون إذن مسبق.

وقالت وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية، إنه وفقا لمذكرة رضوي، تم منع الضباط من التحدث في المنتديات العامة بصفتهم الرسمية، أو نشر مقالات لهم في وسائل الإعلام المطبوعة، أو الإدلاء بآراء أو بيانات رسمية عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي بدون إذن مسبق.

وتحظر المذكرة نشر مقاطع فيديو أو التقاط صور بزي الشرطة داخل المباني الحكومية أو المباني الأخرى أو المركبات أو الأماكن الخاصة للدعاية الشخصية والإشادة.

وجاء في المذكرة أيضا أنه: "لا يجوز لأي ضابط أو مسئول تحميل أي نوع من الوثائق السرية أو الرسمية أو الصور أو محتوى هذه الوثائق على وسائل التواصل الاجتماعي"، كما تحظر عليهم مشاركة الآراء الشخصية أو السياسية أو الدينية على أي منصة إعلامية.

وقال المفتش العام في المذكرة إنه لن يتم تشغيل القنوات الرسمية المتعلقة بأنشطة الشرطة إلا عن طريق فرع العلاقات العامة التابع لمكتب الشرطة المركزي.

وسيتعين على الضباط أو المسئولين الراغبين في تسليط الضوء على الأنشطة الإيجابية للإدارات على وسائل التواصل الاجتماعي الحصول على إذن نظامي من إدارة التفتيش العام أو مكتب الشرطة المركزي عن طريق فرع العلاقات العامة.

وستظل هذه السياسة سارية المفعول حتى إشعار آخر، مع مطالبة الضباط من جميع الرتب بضمان تنفيذها بدقة.