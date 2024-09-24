 المغرب.. ارتفاع ضحايا فاجعة حافلة طاطا وقرى تطالب بفك العزلة - بوابة الشروق
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المغرب.. ارتفاع ضحايا فاجعة حافلة طاطا وقرى تطالب بفك العزلة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 3:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 3:00 ص

قال مصدر مسؤول بعمالة إقليم طاطا جنوب شرقي المغرب يوم الاثنين إن حصيلة وفيات "حافلة طاطا" ارتفعت إلى 9 ضحايا.


وأضاف المصدر أن السلطات أنقذت 13 شخصا، مبينا أن عدد المفقودين يصل إلى سبعة أشخاص.

وكشف المسؤول أن الخسائر المادية كبيرة للغاية خاصة على مستوى المنازل التي تحاذي الوديان، مؤكدا أن جلها إما منهار كليا أو جزئيا.

وعاش سكان منطقة تمنارت ليلة الأحد وفق صفحات نشطاء من الجنوب الشرقي، على وقع سيول قوية لواد تمنارت التي غمرت منازلهم.

وتعاني قرى جنوب شرقي المملكة من عزلة بسبب انقطاع وتضرر الطرق المؤدية إليها.

وقال عمر بوهوش رئيس جماعة تمنارت بإقليم طاطا، إن عشرات من رجال الدرك والوقاية المدنية المختصين في عمليات الإنقاذ وإعادة فتح الطرقات يبحثون عن المفقودين ويعملون على فك العزلة عن القرى.
ووصف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما يجري في القرى والدواوير في طاطا بـ"اللحظات العصيبة"، حيث تداولوا صورا ومقاطع فيديو توثق حجم الدمار الذي لحق بالبنى التحتية جراء السيول.


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